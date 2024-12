La Guerra Ucraina è come un film horror: branco di cani randagi assalta e sbrana vivo un soldato ucraino – VIDEO

Il terrificante video ripreso da un drone kamikaze russo in cerca di vittime tra i militari ucraini: ma ad uccidere il soldato di Kiev sono stati i cani ormai selvaggi e senza controllo che vagano per desolati campi di battaglia senza cibo per gli animali domestici abbandonati dalla popolazione in fuga

E’ un video reale, uno delle migliaia diffusi sui social russi in questi anni, ma questo assume i contoni di un film horror e di una beffa crudele. Un drone kamikaze russo in volo ha ripreso un branco di cani randagi affamati che hanno fermato, circondato e letteralmente sbranato vivo un membro delle forze armate ucraine in direzione Pokrovskoe nel Donetsk, in Donbass.

Il drone kamikaze russo che ha ripreso la scena, visto quanto accaduto al soldato ucraino, non è stato “usato” e ha quindi fatto ritorno alla base. Quello ripreso in video non è il primo caso di attacchi da parte di animali selvaggi a soldati nella guerra ucraina. Proprio i cani soprattutto, abbandonati dalla popolazione in fuga dalla guerra e lasciati a sé stessi in un territorio funestato dalla guerra e dalla mancanza di cibo, riunitisi in branchi, sono un pericolo da non sottovalutare in alcune città fantasma del sud-est ucraino.