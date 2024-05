La Juventus batte l’Atalanta per 1 a 0 e vince la Coppa Italia 2023/24

La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2023/24, la quindicesima della sua storia e la quinta con Max Allegri in panchina battendo l’Atalanta per 1 a 0

I bianconeri hanno battuto 1-0 l’Atalanta nella finalissima di Roma grazie a un gol di Dusan Vlahovic dopo appena 4′, che ha di fatto deciso un match che è stato molto intenso ed equilibrato per tutti i 90minuti, più otto di recupero. L’Allegri-bis, se davvero addio sarà, si chiude con un trofeo, mettendo in soffitta due anni di “zero tituli”. Gasperini, alla terza finale persa, avrà la chance di rifarsi tra una settimana esatta nell’ultimo atto dell’Europa League.

La Juventus con la 15ma vittoria si consolida in vetta all’albo d’oro della Coppa Italia. Prosegue invece la maledizione dell’Atalanta che perde la terza finale con Gasperini in panchina. L’unica Coppa Italia vinta dalla Dea resta quindi quella stagione 1962-’63. L’Inter, vincitrice delle precedenti due edizioni, è a nove, come la Roma. Sette le coppe della Lazio, sei per Napoli e Fiorentina, mentre a cinque con il Milan c’è il Torino. A quattro la Sampdoria, a tre il Parma.