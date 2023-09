“La magia di Novecento”: Dalle 9 di mercoledì 27 sarà possibile ritirare i voucher

Dalle 9 di mercoledì 27 settembre, all’Ufficio relazioni con il pubblico del Libero Consorzio di Agrigento, sarà possibile ritirare i voucher per lo spettacolo “La magia di Novecento”

Ogni voucher dà diritto a due ingressi, e gli interessati potranno ritirare soltanto un voucher a testa. Lo spettacolo prodotto a Sciacca, è in programma sabato 30 settembre al Teatro dell’’Efebo di Agrigento. “La magia di Novecento” liberamente tratto da “Nocevento” di A. Baricco per la regia di Salvatore Monte che vedrà in scena Leonardo Di Vita, accompagnato eccezionalmente da Michele Cirafisi e Calogero Cirafisi. A dirigere le coreografie sarà il M° Calogero Dimino mentre la direzione musicale è affidata a Riccardo Plaia.

“E’ un onore – dichiara Salvatore Monte – essere presenti in questo importante palinsesto che ridona agli Agrigentini un importante luogo teatrale. Con Novecento abbiamo toccato diverse piazze e teatri ma, siamo certi, rimarremo anche noi incantanti dalla bellezza di questa location”.