Gazprom sospenderà le esportazioni di gas verso la Moldavia dall’1 gennaio 2025 a causa di debiti non pagati da parte moldava

Lo fa sapere il colosso energetico russo, che ha inviato una notifica a Chisinau spiegando che “Jsc Moldovagaz non adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento ai sensi del contratto attuale, il che costituisce una violazione sostanziale dei termini e delle condizioni”. La restrizione, fa sapere la società russa, resterà in vigore “fino a quando Gazprom non notificherà per iscritto disposizioni diverse a Moldovagaz “.

La sospensione delle forniture, scrive la Reuters, potrebbe essere il primo passo verso un’interruzione totale delle esportazioni di gas dalla Russia via Ucraina verso l’Europa, da dove arriva in Slovacchia, Austria, Ungheria e Italia, in considerazione che l’accordo di transito con Kiev scadrà il 31 dicembre.

La Russia fornisce alla Moldavia circa 2 miliardi di metri cubi di gas l’anno attraverso l’Ucraina, dove viene convogliato verso la regione separatista della Transnistria che usa la materia prima per generare energia a basso costo che poi vende al resto della Moldavia.

Il primo ministro moldavo Dorin Recean ha condannato la decisione dell’azienda russa, affermando che il suo governo non riconosce il debito citato da Gazprom, che non è stato “validato da una valutazione indipendente internazionale”. Chisinau sostiene, citando i risultati di società – guarda caso – di revisione britanniche e norvegesi, che il suo debito è di circa 8,6 milioni di dollari, di molto inferiore rispetto a quello dichiarato da Gazprom.

Recean ha aggiunto che il suo Paese ha spinto per diversificare le sue forniture di gas naturale per ridurre la dipendenza dall’impianto di Kuciurgan, e ha detto che il governo “analizzerà attentamente le opzioni legali, compreso il ricorso all’arbitrato internazionale” per proteggere gli interessi nazionali. “Il nostro Paese è pronto a gestire qualsiasi situazione che si verifichi in seguito alla decisione del Cremlino”, ha assicurato.