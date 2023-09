La NATO terrà le più grandi esercitazioni militari dai tempi della Guerra Fredda: “Oltre 50 navi e 41mila soldati coinvolti”

Lo riporta il Financial Times, tra febbraio e marzo 2024 la NATO terrà la più grande esercitazione dai tempi della Guerra Fredda con il supporto di ben 32 nazioni: i dettagli di “Steadfast Defender 2024”

La NATO si prepara apertamente alla prossima guerra mondiale? Sembra di sì. Del resto il segretario Jens Stoltenberg aveva dichiarato a giugno dello scorso anno che l’alleanza avrebbe aumentato il numero delle sue forze di risposta rapida da 40.000 a “ben oltre 300.000”.

L’esercitazione Steadfast Defender inizierà nella primavera del 2024 – tra febbraio e marzo – in Germania, Polonia e nei paesi baltici in chiara funzione anti-russa. All’esercitazione prenderanno parte più di 50 navi e circa 41.000 soldati, hanno riferito funzionari della NATO, specificando che verranno effettuate tra le 500 e le 700 missioni di combattimento aereo simulato.

L’esercitazione è progettata per simulare la reazione militare occidentale contro un’invasione da parte di una potenziale coalizione guidata dalla Russia. A partecipare saranno ben 32 nazioni, tra cui anche la Svezia, la cui richiesta di entrare nella NATO non è stata ancora ratificata da Turchia e Ungheria. E’ dunque evidente che la NATO voglia testare la propria preparazione nel respingere una potenziale invasione russa e per farlo proprio dal 2024 aumenterà a due le esercitazioni militari annuali dell’alleanza atlantica.