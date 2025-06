La Norvegia batte un’inconsistente Italia 3-0: solo due tiri in porta in tutta la partita. I Mondiali 2026 si allontanano

“Abbiamo preso il primo gol che poteva essere evitabile negli spazi larghi le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. Ci sono mancati i giocatori che saltano l’uomo. Se questa partita può mettere in discussione il progetto? Io faccio capo a questo gruppo. Vado avanti così, c’è da migliorare sotto certi aspetti ma si va avanti con questo progetto”

Questo il commento a fine partita del ct Luciano Spalletti che assicura: “Abbiamo fatto troppi regali, ma andiamo avanti con questo gruppo”. Troppo poco per descrivere il disastro della nazionale a Oslo umiliata da una Norvegia più veloce e forte fisicamente degli azzurri. Per capire meglio ciò che si è visto in campo, basta pensare che nei 90 minuti della partita l’Italia ha tirato nella porta norvegese solo due volte, con Raspadori al 26′, il cui destro da posizione defilata è finito alto sopra la traversa e al 90′ con Lucca, tiro centrale parato senza difficoltà.

I norvegesi chiudono la partita già nel primo tempo: al 14′ Sorloth sblocca il risultato su assist di Nusa, che al 34′ raddoppia con un eurogol. Al 42′ va a segno anche Haaland, su servizio in profondità di Odegaard. Nel secondo tempo la musica non cambia e al 21′, è il palo a fermare una violenta conclusione con il destro di Berg evitandoci il poker.

La Norvegia avendo battuto a suon di gol anche Moldavia e Israele, con questa vittoria sale a 9 punti ed è a punteggio pieno, con una differenza reti di +10, mentre gli azzurri restano fermi a zero. con la differenza reti di -3, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti. La Norvegia, prima nel gruppo compie un passo decisivo verso la Coppa del Mondo, a cui approda direttamente solo la prima del gruppo. Per l’Italia si profila l’incubo dei playoff.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

