La Polonia fornirà all’Ucraina i carri armati Leopard-2, Londra pensa di inviare i Challenger 2

La Polonia fornirà all’Ucraina i carri armati Leopard 2 come parte del sostegno di una coalizione internazionale. Lo ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda in una conferenza stampa congiunta con i suoi omologhi Vladimir Zelensky e Gitanas Nauseda – presidente lituano – a Lvov: “Abbiamo deciso che tale sostegno sarà fornito dalla Polonia all’Ucraina”, ha detto Duda, specificando che: “una compagnia di carri armati Leopard sarà trasferita come parte di una coalizione internazionale”.

Sempre di oggi è la notizia che il governo britannico di Rishi Sunak sta predisponendo la possibile fornitura dei carri armati all’Ucraina. Lo ha confermato una portavoce di Downing Street pur precisando che al momento una decisione finale non è stata presa, ma da indiscrezioni Londra starebbe addirittura valutando l’invio dei Challeger 2.