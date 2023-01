La pompa costa agli italiani: Oltre 2 euro/litro per gasolio, benzina a 1,95

Al self si risparma, ma sotto l’1,80 non si scende mai

Dopo il doppio balzo a cavallo di capodanno, questa mattina non si registrano variazioni sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi ma gli effetti dei rialzi fanno sfiorare i 2 euro a litro per il servito e l’1,80 per il self.

Nello specifico, secondo Staffetta Quotidiana, la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro per la benzina, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la verde si attesta sull’1,95 euro/litro ed il gasolio supera di poco i 2 euro: 2,02 euro/litro.