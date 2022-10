La premier britannica Liz Truss si dimette: è rimasta in carica solo 45 giorni, il mandato più breve di sempre

Dopo settimane disastrose alla guida del Regno Unito, la premier britannica Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni

Che il governo guidato dalla leader conservatrice Liz Truss fosse in bilico era già nell’aria. Negli ultimi giorni una serie di eventi erano stati letti come il preludio alle dimissioni di oggi. Nel pomeriggio di mercoledì si era dimessa la ministra dell’Interno, Suella Braverman, e nella serata dello stesso giorno l’esecutivo inglese aveva rischiato di essere sconfitto dall’opposizione in una votazione che la stessa Truss aveva definito come “un voto di fiducia”. La decisione di oggi dunque, appare come il giusto finale di un film.

Questo il testo integrale del breve discorso con il quale la premier ha annunciato le sue dimissioni: “Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Le famiglie e le imprese erano preoccupate su come pagare le bollette. La guerra illegale di Putin in Ucraina minaccia la sicurezza di tutto il nostro continente. E il nostro Paese era stato frenato per troppo tempo dalla bassa crescita economica. Sono stata eletta dal Partito conservatore con il mandato di cambiare questa situazione. Abbiamo lavorato sulle bollette dell’energia e sul taglio dell’assicurazione nazionale. E abbiamo definito una visione per un’economia a bassa crescita fiscale e ad alta crescita, che sfrutterebbe le libertà della Brexit. Riconosco però, data la situazione, di non poter realizzare il mandato per cui sono stata eletta dal Partito conservatore. Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per informarlo che mi dimetto da Leader del Partito Conservatore”.

“Questa mattina – ha aggiunto Truss – ho incontrato il presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady. Abbiamo concordato che ci saranno elezioni per la leadership da completare la prossima settimana. Ciò consentirà di rimanere sulla strada per realizzare i nostri piani fiscali e mantenere la stabilità economica e la sicurezza nazionale del nostro paese. Rimarrò Primo Ministro fino a quando non sarà scelto un successore. Grazie” .