La premier Finlandese Sanna Marin in un video balla e ancheggia, ma si difende: “Non ho usato droghe”

Un video che ha già fatto il giro del mondo ed è diventato virale. La premier Finlandese Sanna Marin è immortalata mentre beve con un gruppo di amici oltre a ballare e cantare sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku.

Secondo il tabloid Iltalehti, tra gli ospiti del party che si vedono nel video si possono riconoscere: la cantante Alma, l’influencer Janita Autio, la conduttrice televisiva Tinni Wikstroem, la YouTuber Ilona Ylikorpi, la conduttrice radiofonica Karoliina Tuominen, la stilista Vesa Silver e il parlamentare Ilmari Nurminen del Partito socialdemocratico di Marin.

La premier si è difesa spiegando che era convinta che il video non sarebbe trapelato, ma ha confermato di aver bevuto alcolici ma ha negato di aver assunto droghe. Ma la leader dell’opposizione, Riikka Purra, ha chiesto che si sottoponga a un test antidroga, stessa richiesta arrivata da alcuni esponenti della sua maggioranza.

Un polverone che potrebbe avere conseguenze sulla tenuta della sua poltrona ed infatti già in molti puntano il dito contro presunti hacker russi, viste le posizioni che la Marin ha avuto contro Mosca, non ultimo quello di esprimersi a favore del bando del turismo russo in Occidente. Sarà la terza X sulla sagoma senza volto postata da Medvedev?