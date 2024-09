La presidente del Messico rifiuta l’invito di Zelensky di visitare l’Ucraina

“Parteciperò ad alcuni eventi internazionali che consideriamo importanti, ma non viaggeremo molto: la nostra responsabilità è qui”

E’ la risposta negativa che la neo eletta presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dato all’invito del presidente ucraino Vladimir Zelensky di visitare l’Ucraina. “Non credo. Ripeto, agiamo secondo i principi della politica estera e della Costituzione”, ha detto Sheinbaum, rispondendo a una domanda in un’intervista con Excelsior, sui suoi piani per visitare l’Ucraina.

“La nostra politica estera è definita dalla Costituzione. È molto chiara, dignitosa e pacifica. I principi della ricerca di una risoluzione pacifica dei conflitti saranno alla base della nostra politica estera. Questa è la nostra politica, e rimarrà tale, “, ha detto la neo presidente eletta, sottolineando che, dopo l’assalto all’ambasciata messicana a Quito, il Messico ha relazioni diplomatiche con tutti i paesi, tranne l’Ecuador.

“Nel mio caso, il mio compito principale è governare in Messico; parteciperò ad alcuni eventi internazionali che consideriamo importanti, ma non viaggeremo molto, la nostra responsabilità è qui”, ha sottolineato Sheinbaum, aggiungendo che considera di prendere parte al Vertice del G20 in Brasile.

Intervenendo in precedenza nell’intervista con Excelsior, il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ha chiesto alle autorità messicane di riconoscere che “Kiev lotta per la sua indipendenza” e ha espresso la speranza che “qualcuno chiarisca la situazione ai messicani”. Inoltre, ha detto che gli piacerebbe che l’attuale presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, visitasse l’Ucraina. Ha anche trasmesso il suo invito alla presidente eletta Claudia Sheinbaum a visitare anche il suo paese, che ha ufficialmente declinato l’invito.