La procura di Genova per Toti ha chiesto il giudizio immediato. Liguria al voto il prossimo 27 e 28 ottobre

La procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio scorso, per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini

La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari che dovrà adesso verificare che sussistano le condizioni e poi fissare la data del processo: avrà ora cinque giorni per decidere sull’immediato.

I requisiti per ammettere il rito, che evita l’udienza preliminare, è che gli indagati siano sottoposti a domiciliari o carcerazione, siano già stati interrogati e siano presenti evidenti prove legate alle accuse mosse. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. I tre indagati hanno poi 15 giorni, dopo il decreto che dispone il giudizio, per scegliere eventuali riti alternativi come il processo immediato o il patteggiamento.

In conseguenza delle dimissioni di Giovanni Toti da presidente, la Regione Liguria ha proposto per le elezioni anticipate le date di domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Il presidente ad interim, Alessandro Piana, ha depositato stamattina la proposta in Corte d’Appello. Salvo eventuali decreti legge del governo che prevedano un accorpamento di tutte le regioni che andranno al voto, la data verrà confermata.