La reazione di Pechino sul pallone spia abbattuto è allarmante: “Ci riserviamo il diritto di rispondere”

“In queste circostanze, il fatto che gli Stati Uniti usino la forza è chiaramente una reazione che viola gravemente le convenzioni internazionali”

Questo è parte del contenuto di una nota che il ministero degli Esteri cinese, ha inoltrato a Washingtonin, con la quale ha affermato che che il pallone era un mezzo civile che aveva sorvolato inavvertitamente l’America e che la sua presenza in quella latitudine era “totalmente accidentale”. La Cina dunque non ha alcuna intenzione di “sorvolare” sul pallone abbattuto, che ritene essere solo un mezzo per ricerche meteo e non un mezzo militare e minaccia di rispondere, ma non specificando come.

I cinesi dopo l’abbattimento del pallone deciso dal presidente statunitense Joe Biden, abbandono la loro proverbiale calma ed esprimono “Forte insoddisfazione”. Inoltre questa mattina Pechino ha chiarito che “La Cina difenderà con determinazione i diritti e gli interessi legittimi delle aziende interessate e si riserva il diritto di rispondere”.