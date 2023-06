La ribellione di Prigozhin: colonne cecene mandate a Rostov, colonna Wagner bombardata da aviazione russa

Quella che sembrava essere una ribellione che sarebbe potuta risolversi senza particolari spargimenti di sangue rischia di precipitare: un video mostrerebbe le colonne Wagner colpite dalle forze aeree russe, anche se non pare siano stati effettuati bombardamenti intensi

Un video rimbalzato sui social mostrerebbe la drammatica evoluzione di quella che da folle bravata sembra ora essere diventata la disperata azione e senza via d’uscita di Prigozhin. Il video mostrerebbe il bombardamento dell’aviazione governativa russa su di una colonna Wagner in avanzamento sull’autostrada M4 verso Mosca.

Allo stesso tempo è già giunto l’impressionante video di una delle due colonne cecene arrivate nei pressi di Rostov sul Don, al momento sotto il controllo “pacifico” dei musicisti. In precedenza, il leader ceceno Kadyrov aveva condannato le azioni di Prigozhin e del Gruppo Wagner dicendosi pronto ad intervenire per fermarlo.

Realisticamente la parabola di Prigozhin sembra in netta discesa e pronta a termine in modo tragico, da personaggi discusso e discutibile ma indubbiamente carismatico che godeva della stima e dell’appoggio di gran parte dell’esercito russo e di vari politici in Russia – specie tra i “falchi” e i conservatori – nelle ultime ore si sta ritrovando scaricato da tutti i referenti.

La sua ribellione contro Shoigu sta venendo ora intesa anche in Russia come un’azione ostile a Putin ed anche se non come un diretto tentativo di colpo di stato, come comunque un tentativo di danneggiare la leadership russa, cosa che né il Cremlino, né probabilmente il russo medio è disposto a tollerare. Salvo colpi di scena, il finale di questa storia, che comunque è destinata a non spostare di un centimetro gli equilibri di forza in Ucraina, pare già scritto, con probabilmente, solo una tomba ad attendere il carismatico e sui generis capo della Wagner.