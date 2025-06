La risposta iraniana all’attacco Israeliano è cominciata con oltre 100 missili: Tel Aviv colpita più volte. VIDEO

La risposta iraniana è cominciata, l’antiaerea israeliana non sta riuscendo a fermare tutti i missili balistici iraniani

Tutte le televisioni del mondo stanno trasmettendo in diretta l’attacco iraniano iniziato in prima serata. L’Iran ha lanciato oltre 100 missili balistici in due distinte ondate e Il sistema di difesa missilistica israeliano ha smesso di funzionare dopo aver intercettato circa metà della prima ondata di missili iraniani, una cinquantina su 100 che sono stati abbattuti.

Il portavoce dell’esercito israliano, Effie Defrin, poco prima dell’attacco ha interrotto una dichiarazione televisiva “a causa di un imminente attacco iraniano”. “La trasmissione in diretta della dichiarazione del generale di brigata Defrin è stata interrotta a causa di un imminente attacco iraniano nel centro di Israele”, ha dichiarato un funzionario israeliano, dopo che l’esercito ha ordinato agli israeliani di rimanere nei pressi dei rifugi ed evitare assembramenti in vista di una risposta iraniana.

L’Idf ha quindi azionato sirene d’allarme in tutto Israele e ha invitato tutta la popolazione a recarsi nei rifugi. Lo si legge in una nota delle Idf., ma come si può vedere nel video, la seconda serie di missili iraniani su Tel Aviv non ha incontrato alcun tentativo di intercettazione ed almeno 20 missili hanno colpito i bersagli, va aggiunto che anche i missili abbattuti ricadono sulla città provocando ingenti danni e a Tel Aviv si sono uditi forti boati.

Oltre che nel centro a Tel Aviv, forti esplosioni sono state udite anche a Gerusalemme dopo l’allerta missilistica iraniana. Lo riferiscono giornalisti dell’Afp sul posto. Esplosioni sono state udite nel centro di Tel Aviv, dove si è levata una gigantesca colonna di fumo. Lo scrive Ynet. I palazzi nel centro di Tel Aviv hanno tremato per l’esplosione, ha constatato l’ANSA sul posto.

La risposta dell’Iran ha preso di mira le basi militari israeliane, afferma il portavoce dell’IRGC – Al Jazeera. Le forze iraniane “hanno condotto un attacco devastante e preciso contro decine di obiettivi, installazioni militari e basi aeree” in Israele su ordine della Guida Suprema Ali Khamenei. Un funzionario iraniano a detto a Reuters: Non ci sarà alcun posto sicuro in Israele.

“Le forze armate iraniane agiranno con forza e impoveriranno il regime sionista” ha dichiarato la guida suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio televisivo alla nazione, nella sua seconda reazione all’attacco israeliano all’Iran di oggi. “Il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine” ha aggiunto, osservando: “Il popolo iraniano può essere certo che non ci sarà tregua in questo senso”.

