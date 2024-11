La Roma esonera Juric dopo la sconfitta per 2-3 all’Olimpico contro il Bologna. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo allenatore

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”



Questo il comunicato con il quale la società giallorossa ha annuncio l’esonero dell’allenatore. Fatale per Ivan Juric la sconfitta per 2-3 all’Olimpico contro il Bologna. Il club precisa anche che “la ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”. Dopo l’esonero Juric ha lasciato lo stadio ed è andato via insieme al suo staff, Il tecnico era arrivato a metà settembre dopo il licenziamento di Daniele De Rossi.

“E’ difficile rispondere a caldo, ora è il momento di ragionare con calma per prendere la miglior decisione nell’interesse della Roma. L’obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi, vincere. Continueranno a investire ma ora va gestito il momento difficile”. Lo ha detto Florent Ghisolfi, diesse della Roma, a DAZN dopo l’esonero di Juric. “Prima di tutto ringraziamo Ivan, arrivato in una situazione non facile, ma ha dato il meglio di se ed è stato professionale da subito”. Poi ancora: “Il momento è difficile, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità. Chiediamo scusa ai tifosi”.

“Siamo già rivolti verso il futuro, ora è importante recuperare calma e fare scelte lucide e oculate. Le scelte sono aperte. Per i Friedkin quello giallorosso resta un progetto a lungo termine”, ha detto Ghisolfi. “La scelta del tecnico sarà importante e sarà condivisa, strategica. Riguarderà anche la proprietà e ci prendiamo qualche giorno per la scelta migliroe”, ha aggiunto. A chi gli chiede perché Juric sia stato mandato via oggi e non dopo Firenze ha invece risposto: “I Friedkin hanno ritenuto fosse questo il momento migliore per agire”.