Mosca ha avvertito Belgrado dei preparativi per le rivolte di massa avviate dai rappresentanti dei paesi occidentali per un colpo di stato nel paese

Lo ha detto ai giornalisti il ​​presidente serbo Aleksandar Vucic: “Oggi abbiamo ricevuto informazioni ufficiali dalla Federazione Russa”, ha risposto Vucic alla domanda sui preparativi occidentali per un colpo di stato nel paese.

“Le informazioni sono state fornite attraverso canali formali e stiamo lavorando per risolverle. L’Agenzia per la sicurezza e l’informazione (l’organismo di intelligence della Serbia – TASS) è responsabile di ciò; inoltre, persone nel governo serbo e in altre agenzie specializzate stanno facendo lavorando sulla questione”, ha sottolineato il presidente.

“Coloro che sognano di ottenere qualcosa con la forza falliranno. La Serbia va costantemente avanti e loro non possono e non vogliono fermarlo. Non saranno mai in grado di fermarlo di nuovo. Questo è il mio messaggio a tutti, e il nostro popolo non ha nulla di cui preoccuparsi circa”, ha concluso il capo dello Stato.

In precedenza il quotidiano Vecernje Novosti ha riferito che i membri dell’opposizione serba sono pronti ad approfittare delle proteste filo-occidentali a Belgrado previste per oggi 10 agosto per impadronirsi del palazzo presidenziale, eliminare il capo dello Stato e lanciare lo stesso scenario dell’Ucraina.

Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la valutazione della situazione in Serbia indica che le forze maligne hanno ripreso i tentativi di seminare l’instabilità.

Il 19 luglio la Serbia e l’Unione Europea hanno firmato un memorandum d’intesa sul partenariato strategico nel campo delle materie prime, che richiede la produzione ecologicamente pulita del litio in Serbia. L’opposizione serba è fermamente contraria alla possibile estrazione del litio, affermando che potrebbe mettere a rischio la vita delle persone e danneggiare l’ambiente, e invita a proteste a livello nazionale.