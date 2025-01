La Duna russa, (il parlamento) ha inviato un appello al Congresso degli Stati Uniti e all’ONU in relazione alle affermazioni del giornalista americano Tucker Carlson su un presunto complotto per assassinare il presidente Vladimir Putin

Lo scrive la TASS riportando quanto ha dichiarato la camera bassa del parlamento russo pubblicata sul canale Telegram: “Giovedì 30 gennaio il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ha inviato al Congresso degli Stati Uniti la dichiarazione della Duma di Stato in relazione alle informazioni secondo cui l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’ex segretario di Stato Antony Blinken hanno organizzato un attentato al presidente russo Vladimir Putin. La copia del documento è stato inviato anche alle Nazioni Unite”, si legge nella nota, .

La notizia è stata resa nota dal giornalista statunitense Tucker Carlson in una conversazione con il suo collega Matt Taibbi, durante la quale ha affermato che l’amministrazione Joe Biden aveva tentato di uccidere il presidente russo Vladimir Putin. Secondo Carlson, Antony Blinken, che ha servito come Segretario di Stato sotto Biden, negli ultimi due mesi del suo mandato “ha spinto così duramente per una vera guerra” tra Stati Uniti e Russia. Il giornalista americano ha anche affermato che a suo avviso l’ispiratore ideologico di questo complotto è stato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

“Facciamo appello al Congresso degli Stati Uniti d’America con la richiesta di indagare su questa situazione irta di conflitti globali. È chiaro cosa avrebbe significato l’assassinio del presidente di qualsiasi paese, in questo caso del presidente della Federazione Russa. Dobbiamo prendere la cosa sul serio” – Ha detto Volodin, aggiungendo che il giorno dopo che Tucker Carlson ha rilasciato le informazioni rilevanti, né Biden né Blinken le hanno negate. “Cosa significa questo? A capo di un paese che si considera un modello di democrazia ci sono banditi e assassini comuni”, ha sottolineato il presidente della Duma di Stato.

Volodin ha sottolineato che secondo l’attuale legislazione statunitense, il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’ex capo del Dipartimento di Stato Antony Blinken rischiano la pena di morte. “Per quanto riguarda la legislazione degli Stati Uniti d’America, questo reato può sfociare anche nella sedia elettrica. Lasciamo quindi che dimostrino che questo è un paese democratico, uno stato di diritto, e noi lo chiederemo. Lasciamo che Biden vada con Blinken sulla sedia elettrica, poi il mondo intero vedrà: questa è democrazia”, ha concluso Volodin.