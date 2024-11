La Russia con un missile Soyuz il 5 novembre lancerà in orbita due satelliti iraniani

Un veicolo di lancio Soyuz domani 5 novembre lancerà in orbita due satelliti iraniani: la cooperazione militare tra Mosca e Teheran sempre più intensa

Lo ha annunciato l’ambasciatore della Repubblica islamica a Mosca, Kazem Jalali. Lo riposrta Ria Novosti. “In continuazione dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Iran e Russia, due satelliti iraniani, Kowsar e Hadhad, saranno lanciati in un’orbita terrestre di 500 chilometri martedì alle 2:48 ora di Teheran da un veicolo di lancio Soyuz”, ha scritto. sul social networkX.

Inoltre l’ambasciata della repubblica ha chiarito sul canale Telegram che il lancio avverrà il 5 novembre. Jalali ha espresso la speranza che con il lancio di questi satelliti, progettati e costruiti dai rappresentanti della società Omid Phase, l’Iran faccia “un primo passo decisivo verso l’ingresso del settore privato nel settore spaziale”.

All’inizio di ottobre si è saputo che Teheran avrebbe lanciato in orbita tre satelliti di telerilevamento fatti in casa – Kosvar, Tolo-3 e Zafar-2 – entro la fine di marzo 2025. Il sistema a tre veicoli consentirà di ricevere e trasmettere dati per facilitare il processo decisionale durante i disastri naturali, soprattutto dove le infrastrutture di terra non funzionano.

In precedenza è stato riferito che nell’anno solare in corso, che va dal 20 marzo 2024 al 20 marzo 2025, l’Iran prevede di completare la creazione del secondo prototipo del satellite Pars-1 e di prepararsi al lancio di Nahid-2 e Saman -1 satelliti”.