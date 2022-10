La Russia continuerà a sostenere la Siria anche durante conflitto in Ucraina

Anche durante il conflitto in Ucraina, la Russia continuerà a fornire assistenza a tutto tondo alla Siria. A dirlo oggi il colonnello russo Oleg Gorshenin, capo del quartier generale del coordinamento congiunto per il rimpatrio dei rifugiati siriani.

“Vorrei sottolineare che l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina non influisce sui nostri piani per sostenere l’amica Repubblica araba siriana. La Russia rimane coerente nella sua politica di fornire assistenza globale alla Siria, ripristinare una vita pacifica nel paese e creare condizioni dignitose per il ritorno alle loro case dei rifugiati e degli sfollati interni”, ha detto Gorshenin.