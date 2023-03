La Russia dispiega armi nucleari tattiche in Bielorussia e manda un messaggio chiaro alla Nato

“Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, avrebbero dispiegato lì armi nucleari tattiche”

L’annuncio di portata storica è stato fatto dal presidente russo Vladimir Putin in persona, come riporta Ria Novosti. Dopo essersi annesso tutto il sud dell’Ucraina, Mosca sta consolidando le posizione acquisite, rafforzando quello che ormai è diventato il nuovo confine. Ed è in quest’ottica che rientra il dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia, che ormai di fatto è una provincia russa.

Quest’ultima mossa va vista anche come un’avvertimento alla Nato che continua ad innalzare il livello delle armi che invia a Kiev, in sostanza il messaggio di Putin è “siamo pronti ad affrontare qualunque situazione si presenti”.