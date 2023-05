La Russia dopo il procuratore della Cpi  Karim Khan incrimina  in contumacia anche il giudice italiano Salvatore Aitala

Mosca ha incriminato in contumacia a nche il giudice Rosario Salvatore Aitala della Corte penale internazionale

Il Comitato investigativo russo ha annunciato di aver incriminato in contumacia il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja Karim Khan e il giudice italiano della stessa Corte Salvatore Aitala. Lo riferisce la Tass. Aitala era tra i giudici che hanno emesso il mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra. Il Comitato aveva aperto un’indagine sul procuratore e altri tre giudici, ma “finora, le indagini hanno raccolto abbastanza prove per incriminare Karim Khan e Salvatore Aitala”. Entrambi sono nella lista dei ricercati.