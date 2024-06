La Russia dopo la Corea del nord a breve firmerà accordo di cooperazione globale con l’Iran

Un accordo di cooperazione globale tra Russia e Iran dovrebbe essere firmato “in un futuro molto prossimo”

Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, in un’intervista all’agenzia Ria Novosti. “Ci aspettiamo – ha sottolineato Rudenko – che questo accordo venga firmato in un futuro molto prossimo, poiché il lavoro sul testo è arrivato quasi alla conclusione. Tutte le necessarie formulazioni sono state trovate. Il punto è completare alcune procedure relative alla firma di documenti come questo”.

Una notizia che ha già messo in allarme Stati Uniti ed Europa già preoccupati per la l’accordo firmato da Putin con Kim Jong Un