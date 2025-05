La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla minaccia alla pace rappresentata dai paesi europei che stanno cercando di impedire una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina

Lo riferisce l’agenzia stampa russa Tass, citando il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’Onu, Dmitry Polyansky. “Gli sponsor europei del regime di Kiev hanno chiesto un incontro sulla situazione umanitaria in Ucraina alle 15:00 ora di New York (22:00 ora di Mosca) del 29 maggio. Abbiamo deciso di rispondere in modo speculare e, a nostra volta, abbiamo chiesto un incontro in relazione alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale causate dalle azioni di un certo numero di Stati europei che stanno cercando di ostacolare gli sforzi per risolvere pacificamente la crisi ucraina. La presidenza greca, come ci aspettiamo, lo convocherà alle 10:00 ora di New York (17:00 ora di Mosca) del 30 maggio”, ha scritto il diplomatico sul suo canale Telegram.

