La Russia installerà basi navali nelle città annesse di Mariupol e Berdiansk, l’obiettivo è di migliorare il dispiegamento marittimo

L’annuncio è stato fatto oggi dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, durante il suo intervento in un ‘incontro con i vertici delle Forze Armate. Shoigu ha confermato l’intenzione russa di schierare navi di supporto a Berdiansk e Mariupol, due città sul Mar d’Azov che sono state annesse alla Russia. Nella stessa riunione con i vertici delle Forze Armate, il presidente russo Vladimir Putin ha garantito sostegno finanziario illimitato e annunciato che il governo darà “tutto ciò che l’Esercito chiede” senza “restrizioni finanziarie”.

L’operazione speciale lanciata a febbraio sull’Ucraina sembra dunque prolungarsi. Putin infatti, secondo l’agenzia di stampa Interfax, ha pianificato di fornire droni a tutte le unità dell’esercito, non solo come metodo di attacco ma anche per raccogliere informazioni di intelligence. Il presidente russo ha aggiunto che “in un futuro molto prossimo” tutto il personale militare possa disporre di informazioni in tempo reale che possono essere vitali.