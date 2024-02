La Russia preoccupata per la situazione a Rafah organizza conferenza con Hamas e Jihad islamica

La Russia ha invitato 14 fazioni palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad islamica, a prendere parte a una conferenza intra-palestinese che si terrà a Mosca dal 29 febbraio al 2 marzo

Lo ha detto l’inviato speciale per il medio oriente Mikhail Bogdanov, citato dall’agenzia Tass. Invito al quale il movimento della Jihad islamica intende inviare una delegazione, ha detto a RIA Novosti il rappresentante ufficiale del movimento in Libano Muhammad al-Haj Musa. “Il movimento ha ricevuto un invito ufficiale a visitare Mosca, invieremo una delegazione ufficiale all’incontro”, ha detto Musa che ha sottolineato come il gruppo abbia già partecipato agli incontri dal 2005.

Mosca è preoccupata per la situazione attorno a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ed è “in contatto” con tutte le parti coinvolte. Lo ha indicato all’agenzia Tass il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i Paesi africani, il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. “È preoccupante”, ha detto Bogdanov, rispondendo a una domanda sulla possibile offensiva militare israeliana a Rafah. “Siamo in contatto e continuiamo a interagire attivamente con tutte le parti coinvolte. Stiamo avendo ulteriori contatti sia con i rappresentanti di Hamas che con i nostri colleghi israeliani”, ha precisato.