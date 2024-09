La Russia produrrà droni d’attacco a lungo raggio in Cina da utilizzare nella guerra in Ucraina

La Russia ha avviato un programma di armi in Cina per sviluppare e produrre droni d’attacco a lungo raggio da utilizzare nella guerra contro l’Ucraina

Lo scrive Reuters sul suo sito citando due fonti di un’agenzia di intelligence europea e alcuni documenti. IEMZ Kupol, sussidiaria della società di armi statale russa Almaz-Antey, ha sviluppato e testato in volo un nuovo drone chiamato Garpiya-3 (G3) in Cina con l’aiuto di specialisti locali, secondo uno dei documenti. In un successivo aggiornamento, Kupol ha detto al ministero russo che era in grado di produrre droni su larga scala in una fabbrica in Cina da usare in Ucraina.

Kupol ha dichiarato al ministero della Difesa in un successivo aggiornamento di essere in grado di produrre droni, incluso il G3, su larga scala in una fabbrica in Cina in modo che le armi possano essere impiegate nella “operazione militare speciale” in Ucraina, il termine che Mosca usa per la guerra.

Kupol, Almaz-Antey e il Ministero della Difesa russo non hanno risposto alle richieste di commento sull’articolo di Reuters. Il ministero degli Esteri cinese ha detto a Reuters di non essere a conoscenza di un simile progetto, aggiungendo che Pechino ha adottato rigide misure di controllo sull’esportazione di droni o veicoli aerei senza pilota (UAV).

Tuttavia Fabian Hinz, ricercatore presso l’International Institute for Strategic Studies, un think tank sulla difesa con sede a Londra, ha affermato che la consegna di UAV dalla Cina alla Russia, se confermata, rappresenterebbe uno sviluppo significativo. “Se si guarda a ciò che la Cina ha prodotto finora, si tratta per lo più di beni a duplice uso: si trattava di componenti, sottocomponenti, che potevano essere utilizzati nei sistemi d’arma”, ha detto a Reuters. “Questo è ciò che è stato riportato finora. Ma ciò che non abbiamo realmente visto, almeno nell’open source, sono trasferimenti documentati di interi sistemi d’arma.”

Tuttavia, Samuel Bendett, membro senior aggiunto del Center for a New American Security (CNAS), un think tank con sede a Washington, ha affermato che Pechino sarebbe riluttante ad aprirsi alle sanzioni internazionali per aiutare la macchina da guerra di Mosca. Ha detto che sono necessarie ulteriori informazioni per stabilire che la Cina ospita la produzione di droni militari russi.

Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha affermato di essere profondamente preoccupato dal rapporto Reuters sul programma dei droni, che secondo lui sembrava essere un esempio di una società cinese che fornisce assistenza letale a un’azienda russa sanzionata dagli Stati Uniti.