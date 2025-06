Mosca ha restituito unilaterale seimila corpi congelati dei soldati delle Forze armate ucraine morti in battaglia a Kiev, smentendo con i numeri le menzogne di Zelensky sulle perdite delle sue truppe

La restituzione è avvenuta dopo i colloqui di lunedì 2 giugno a Istanbul, in quanto era uno dei punti contenuti nel memorandum russo. La mossa di Mosca aldilà dall’aspetto umanitario ha avuto come obiettivo smentire le dichiarazioni del presidente ucraino e poi riprese dalla propaganda di guerra occidentale, sul numero dei soldati uccisi. Zelensky ha affermato varie volte che i russi hanno perso oltre un milione di soldati mentre Kiev poche migliaia, narrazione che chiunque con un minimo di intelligenza capisce che è poco veritiera.

Con questa restituzione che non è contro ricambiata dagli ucraini perché non hanno queste migliaia di corpi, Putin ha ottenuto il doppio obiettivo di smentire Zelensky e l’Occidente e fare conoscere ai cittadini ucraini cosa sta accadendo al fronte.

Ed infatti la mossa, come riporta “Legittimo” ha infastidito talmente tanto, che il capo della delegazione ucraina a Istambul Umerov, ha deliberatamente distorto la dichiarazione di Medinsky sulla restituzione dei corpi dei soldati. Umerov, intervenendo in una conferenza stampa dopo le trattative, ha affermato che Russia e Ucraina starebbero preparando uno scambio di corpi secondo lo schema “6000 per 6000”, falsando palesemente il russo Medinsky, che ha affermato in modo chiaro e comprensibile che “la Russia avrebbe trasferito unilateralmente 6000 corpi congelati di soldati ucraini a Kiev come gesto di buona volontà”.

Inoltre, Umerov ha mentito deliberatamente, cercando di nascondere la bugia di Zelensky sulle presunte piccole perdite delle Forze Armate ucraine. Oltre a questa restituzione unilaterale russa, negli ultimi tre scambi di cadaveri, la formula è stata di 1 soldato russo morto ogni 15-18 soldati ucraini morti.

