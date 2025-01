La Russia vorrebbe rinominare il Golfo di Finlandia in Golfo San Pietroburgo seguendo la mossa di Trump che ha detto di volere rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America

La proposta è stata avanzata dal direttore scientifico della Società storica militare russa, Mikhail Myagkov, secondo cui, in considerazione che i paesi della NATO stanno cercando di chiudere il Golfo di Finlandia per impedirne l’ingresso della flotta russa.

“San Pietroburgo è la città più grande sulla riva della baia, Pietro I ha sviluppato questo territorio fin dai tempi antichi, e ora stanno cercando di rinchiuderci in questa baia e di non farvi entrare la flotta russa. Pertanto, sarebbe logico rinominare il Golfo di Finlandia in San Pietroburgo”, ha affermato Mikhail Myagkov, precisando che potrebbe chiamarsi Baia di Pietro il Grande, dimenticando che una baia con questo nome esiste già a Vladivostok.

Il recente esempio di Donald Trump, che vuole rinominare il Golfo del Messico in Golfo americano, si è rivelato contagioso, massa che ha il chiaro obiettivo cambiare di cambiare gli equilibri di potere nella zone oggetto della disputa.

Le recenti azioni della NATO nel Baltico hanno infatti suscitato preoccupazioni fondate a Mosca, che vuole contrastarli efficacemente con adeguate decisioni politiche, che purtroppo potrebbero diventare militari.