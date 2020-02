La Sicilia al Bit2020 stupisce il mondo: presenta modello virtuoso di turismo e destagionalizza i flussi turistici

La Sicilia in prima linea al Bit2020: presentato un modello virtuoso di turismo che destagionalizza i flussi turistici e stupisce il mondo

Protagonisti gli assessori al turismo Manlio Messina e alla sanità Ruggero Razza alla sanità che hanno illustrato i tre principali obiettivi del Governo Musumeci: Destagionalizzare i flussi turistici, riqualificare il segmento culturale e tutelare la tipicità enogastronomica. La Sicilia è la regione del Mezzogiorno che lo scorso anno ha visto la maggiore crescita, classificandosi fra le prime mete preferite al mondo. Quindi “vogliamo farci trovare pronti all’appuntamento con questa straordinaria opportunità”.

La presentazione dei “Grandi Eventi 2020 della Sicilia” ha avuto luogo nello stand più grande della fiera internazionale in un’ambientazione immersiva tra, degustazioni e installazioni tecnologiche, arricchita dall’esibizione dell’Opera dei Pupi delle sapienti mani della famiglia Napoli che, da cinque generazioni, scrive la storia del teatro siciliano e quella offerta dal distretto turistico della Sicilia Occidentale.







“La bellezza senza contenuti non ha motivo di esistere e la Sicilia che è una bellissima terra ha bisogno di essere riempita di contenuti – ha detto l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Manlio Messina”.

Con la presentazione alla Bit di Milano degli eventi culturali, sportivi, religiosi del 2020, dalle tragedie greche alla lirica fino al Giro d’Italia e di Sicilia e alla gara equestre di Ambelia, la più importante del Mezzogiorno, abbiamo voluto annunciare i contenuti che caratterizzeranno la nostra Isola quest’anno. Tutti eventi di respiro internazionale – ha proseguito Messina – perché sappiamo bene che la Bit è una prima occasione per verificare l’andamento del mercato e il livello di gradimento che può riscuotere l’offerta turistica siciliana –. Il nostro lavoro tende a promuovere iniziative e proposte per allungare l’ospitalità nelle stagioni diverse dalla primavera e dall’estate, per questo la Sicilia deve diventare “family friendly” per accogliere a costi accessibili le famiglie numerose e deve finalmente puntare sul turismo scolastico, sportivo e congressuale – ha sottolineato l’assessore al Turismo -. Non possiamo pensare che in alcuni periodi dell’anno ci sono non pochi albergatori costretti a chiudere le loro strutture mi pare un fatto paradossale se vogliamo davvero rilanciare il turismo”.

Il viaggio, attraverso i suggestionanti paesaggi, gli invitanti odori e le straordinarie peculiarità dell’Isola, si caratterizza sempre più come un’esperienza immersiva che, in un unico soggiorno, permette al visitatore di vivere a 360° questa risorsa del “Made in Italy”.

“Quest’anno candidiamo la nostra regione ad essere punto di rifermento anche per il turismo sanitario. Si tratta di un mercato che in tutta Europa sviluppa centinaia di miliardi di euro e che, purtroppo, la Sicilia non è ancora capace di intercettare al meglio così come tutta l’Italia, se è vero che di questo grande segmento non si riesce a recuperare più dell’1%. Così al turismo sanitario dedicheremo l’edizione 2020 del Forum Meridiano Sanità: oltre ai tanti relatori internazionali già previsti coinvolgeremo, infatti, i più importanti operatori di turismo e di sanità”.

“L’obiettivo – ha aggiunto Razza – è diventare meta e riferimento per chi vorrà sceglierci come luogo non solo di turismo tradizionale, ma anche di cura del corpo e di benessere alimentare e fisico. In particolare, dunque, la nostra intenzione è di rivolgerci al turismo senior, ovvero la fascia dei pensionati che vanno alla ricerca anche un adeguato livello di qualità della vita. In questo senso stiamo pensando anche alla riconversione e valorizzazione di strutture sanitarie, come quella delle Madonie”.