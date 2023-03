La Slovacchia consegna  i primi 4 Mig-29 all’Ucraina, Mosca: “Un passo distruttivo che allontana la pace”

La Slovacchia oggi ha inviato i primi quattro caccia Mig-29 donati dal all’Ucraina Per Mosca è “un passo distruttivo che contraddice la retorica dell’Unione europea sulla ricerca di soluzioni pacifiche al conflitto”

I primi quattro caccia Mig-29 donati dalla Slovacchia all’Ucraina sono partiti oggi dal territorio slovacco. Lo ha reso noto il ministero della difesa slovacco. La Slovacchia intende donare all’Ucraina in totale 13 caccia di questo tipo. “Ringrazio tutte le forze coinvolte per il fantastico lavoro professionale. La Slovacchia è dalla parte giusta e con questo gesto, noi come Paese, ci siamo iscritti a caratteri cubitali nella storia del mondo moderno, che parla di assistenza tempestiva, solidarietà sincera e grandezza della nazione”, ha commentato il ministro della difesa Jaroslav Nad.