la sondaggista Ghisleri: “lo zoccolo duro dei Novax sono quelli con una condizione socio-economica più elevata”

Chi sono gli scettici e gli indecisi che hanno detto no a farsi inoculare il vaccino anti covid? A svelarlo è un sondaggio della direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri

Secondo la sondaggista Ghisleri, la galassia di chi non intende vaccinarsi contro il coronavirus o non si è ancora deciso a farlo è complessa e variegata, ma lo zoccolo più duro è composto da persone con una condizione socio-economica più elevata.

Intanto bisogna precisare che i no-Covid-Vax di oggi, non hanno nulla a che vedere con il movimento no-Vax che si è condensato in opposizione al decreto Vaccini del 2017 sull’aumento delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica. Chi oggi dice no al vaccino è perché lo considera una sorta di mix tra un vaccino di tipo istituzionale, come quelli che conoscevamo già, e un farmaco speciale, che vedono questo siero come un passaggio tra queste due realtà, più che come un vaccino inteso in senso tradizionale.



Sempre secondo il sondaggio, la maggior parte della popolazione ha deciso di vaccinarsi, ma questo lo dicono anche i dati ufficiali e attualmente resta fuori un 30% circa. “Sono più o meno trasversali, – dice Alessandra Ghisleri – la la maggior parte ha un’età compresa tra i 25 e i 40 anni. La distribuzione geografica è abbastanza omogenea, mentre è interessante notare come al loro interno convivano persone di livello socio-economico molto alto e molto basso. In particolare, lo zoccolo più duro è composto da persone con una condizione socio-economica più elevata. Al secondo posto, troviamo le fasce meno istruite e con redditi inferiori, ma percentualmente il livello di no-Vax è più elevato tra i redditi alti, non medio-alti”.

Il più favorevole alla vaccinazione, sempre secondo il sondaggio, è il ceto medio, mentre agli antipodi troviamo i molto ricchi e i molto poveri: queste due categorie sono i punti di polarizzazione tra chi sceglie di non sottoporsi alla vaccinazione. Analizzando le professioni, troviamo che per la maggior parte i no-Vax sono disoccupati di livello socio economico più basso, mentre nella parte più alta troviamo i liberi professionisti.

“Ai no-Covid-Vax vanno – continua la Ghisleri – vanno aggiunti gli scettici, che contano per un altro 5-7%. Poi ci sono gli indecisi, coloro che hanno intenzione di vaccinarsi ma non subito. Gli scettici, a differenza dei no-Vax, sono principalmente concentrati nelle classi socio-economiche più basse: sono per lo più impiegati, operai, disoccupati, con un’età in prevalenza compresa tra i 28 e i 45 anni. Infine ci sono quelli che temporeggiano: sono ancora indecisi, ma sono orientati a vaccinarsi. Si tratta soprattutto dei più giovani”.

“Tra i no-Vax, – conclude la sondaggista – la maggior parte sono donne, superando gli uomini di quasi un punto e mezzo. Anche tra gli scettici troviamo più donne che uomini, anche se si tratta solo di qualche scarto di decimale. I temporeggiatori, invece, sono maggiormente polarizzati sugli uomini e sui più giovani (studenti e persone in cerca del primo lavoro)”.

