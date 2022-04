La sua ordinazione è in ritardo e spara al cuoco: è gravissimo. 29Enne arrestato dopo la fuga

Spara al cuoco perché la sua ordinazione è in ritardo, poi fugge in taxi: la polizia lo raggiunge e lo arresta

È accaduto nel pomeriggio di ieri domenica 11, in un ristobar di piazza Salotto in pieno centro cittadino di Pescara. Secondo quanto diramato dalla polizia, un 29enne di origine abruzzese, ma emigrato all’estero, non contento della celerità del sevizio, si è dapprima lamentato per aver atteso troppo il cibo, poi al culmine di una lite, ha estratto una pistola de ha fatto fuoco contro il cuoco, un 23enne originario di Santo Domingo, ma da tempo residente in Abruzzo.



Il colpo ha raggiunto la vittima, che a causa delle ferita riportata è stato ricoverato in ospedale, dove i medici l’hanno operato. Le sue condizioni sono gravissime.

L’aggressore, dopo avere sparato è fuggito. È partita la caccia all’uomo da parte dalla polizia, che si è prima rifugiato da alcuni parenti e poi, a bordo di un taxi, si è diretto sull’autostrada Adriatica, in direzione Nord. Gli agenti hanno rintracciato per telefono il tassista e mantenuto il contatto al fine di intervenire in sicurezza, evitando che venisse preso in ostaggio. Infine nell’area di servizio Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato il fuggitivo.

Il 29enne, a conclusione di un primo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria cn l’auusa di tentato omicidio. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti per verificare la compatibilità con quella utilizzata per colpire il 23enne.