La Svezia dice no a nuovi fondi in bilancio per i Paesi Ue in difficoltà, ma dice Si a dare soldi a Kiev

La Svezia è contraria all’aumento dei fondi nell’ambito della revisione del bilancio pluriennale comunitario, ad eccezione di quelli diretti all’Ucraina Lo ha annunciato la ministra svedese per gli Affari europei, Jessika Rosswall parlando ai cronisti prima del Consiglio Affari Generali. “Non è una sorpresa che la Svezia abbia una visione restrittiva della revisione del bilancio: siamo contrari all’aumento dei fondi da parte degli Stati ad eccezione dell’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina”. La Rosswall ha spiegato meglio la posizione del suo Paese, che vorrebbe scorporare gli aiuti da dare a Kiev dalla revisione del bilancio europeo. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/