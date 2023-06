La camera bassa del ha votato contro la possibilità di riesportare in Ucraina materiale bellico prodotto in Svizzera

La proposta, che era stata approvata in commissione con 13 voti favorevoli e 12 contrari, è stata oggi bocciata in aula con 98 voti contrari, 75 a favore e 2 astenuti. La proposta è stata bocciata in quanto viola la neutralità svizzera.