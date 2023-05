La vignetta di Medevedev: “Ucraina presto come Iraq, Afghanistan e Libia”

L’ex Presidente russo Dmitry Medvedev posta una vignetta sul suo canale Telegram e gela Kiev, prevedendo diventerà come tanti paesi mediorientali devastati dalla guerra ormai da decenni

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev torna a far parlare dei suoi post su Telegram, ma questa volta nessuna dichiarazione, neppure una parola, solo una vignetta in russo: “Usa e Nato promettono all’Ucraina: presto sarai una di noi”, ma il futuro che l’ex presidente russo prevede per Kiev è ben diverso con “Iraq, Afghanistan, Siria, Libia e Yemen” che dicono all’Ucraina “presto sarai come noi”.

Una vignetta pesante quella dell’ex presidente russo, ovviamente di parte, ma alla cui base c’è una domanda a cui l’Occidente non sembra ancora saper dare una risposta: dopo la guerra che ne sarà dell’Ucraina? La ricostruzione promessa dall’Europa si concretizzerà o ci sarà una nazione devastata dalla guerra, dalla fame e dalla povertà a fare da stato cuscinetto tra la Russia e l’Eu in perenne conflitto?