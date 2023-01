L’Ambasciata russa in Italia pubblica video di un Iveco Lince che brucia a Soledar e avverte: “I blindati italiani bruciano come tutti gli altri”

L’Ambasciata russa in Italia non abbassa i toni, dopo le accuse sulle mine antiuomo ora avverte: “i vostri blindati bruciano come gli altri”

“Per i militari russi che hanno girato questo video, non fa differenza quali mezzi militari italiani stiano bruciando nei pressi di Soledar: Iveco 4×4 o MLS Shield. Bruciano più o meno nello stesso modo”. E’ questo il duro monito, chiaro e secco, lanciato oggi dall’Ambasciata russa in Italia, che ha postato sui social il video di un blindato Iveco Lince in fiamme nei pressi di Soledar.

E’ evidente che l’Ambasciata con tale video voglia rispondere alla decisione del governo Meloni di continuare a supportare militarmente l’Ucraina. Il video postato dall’ambasciata non è nuovo, risale a circa 15 giorni fa e la provenienza è verificata – pressi di Soledar – e noi di Fatti&Avvenimenti.it lo avevamo già pubblicato in questo articolo.