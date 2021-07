Lamorgese autorizza la Ocean Viking a sbarcare i 572 migranti a bordo ad Augusta

La nave ong Ocean Viking, dopo avere minacciato di fare da sola, è stata autorizzata dal minitro dell’Interno Luciana Lamorgese a fare sbarcare i 572 clandestini che ha a bordo ad Augusta

La comunicazione del porto assegnato alla Ocean Viking è arrivata nella serata di ieri e i 572 clandestini sbarcheranno ad Augusta, in provincia di Siracusa. L’Ong appresa la notizia ha subito fatto rotta verso il solito porto della Sicilia che le è stato assegnato dal ministro Luciana Lamorgese competente in materia.

Il personale della Ocean Viking nella giornata di ieri aveva minacciato di fare rotta sulla Sicilia anche senza autorizzazione, forse nelle consapevolezza che nessuno l’avrebbe comunque fermata.

“Se non si trova una soluzione entro stasera, – ha scritto in una nota Luisa Albera, coordinatrice ricerca e soccorso di Sos Méditerranée a bordo della nave – la Ocean Viking dovrà cercare riparo a est della Sicilia domani. Assegnare rapidamente un luogo sicuro alle persone salvate in mare, non è solo un obbligo morale, è un dovere legale. Chiediamo agli stati membri dell’Unione europea di mostrarsi solidali e di sostenere gli stati costieri. Le autorità marittime non possono lasciarci ancora in queste condizioni terribili. Occorre trovare una soluzione subito”.