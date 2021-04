Lamorgese autorizza Open Arms a sbarcare 219 migranti a Lampedusa, inizialmente doveva andare a Pozzallo

La Open Arms stava facendo rotta verso Pozzallo, ma nella serata di ieri una bambina di 7 anni ha perso coscienza ed è stata evacuata, mentre la nave è stata indirizzata alla più vicina Lampedusa

L’arrivo nel porto di Pozzallo era previsto per oggi alle 12, ma la nave ong spagnola Open Arms, con a bordo 219 clandestini di cui 56 minori (e di questi, 17 hanno meno di 10 anni) e 13 donne due delle quali in stato di gravidanza, nella serata di eri sera ha chiesto alle autorità italiane l’evacuazione medica urgente per una bimba di 7 anni che ha perso coscienza. “Il nostro team medico con Emergency sta prestandole le cure necessarie”.

L’equipaggio della nave dopo aver segnalato l’emergenza a bordo ha poi invertito la rotta e per prudenza si è diretta verso la più vicina Lampedusa.

I clandestini a bordo erano stati recuperati in zona sar libica in tre distinti operazioni, poi la richiesta alle autorità italiane dell’assegnazione del porto sicuro e il Ministero dell’Interno, competente in materia, ha assegnato Pozzallo, destinazione che per motivi sanitari è stata cambiata in corso d’opera. Lampedusa da domani sarà Zona rossa.