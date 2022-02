Lamorgese autorizza Sea Watch 4 a sbarcare 129 migranti presi davanti la Libia a Porto Empedocle

La Sea Watch 4 con 129 clandestini si sta dirigendo a Porto Empedocle, Lamorgese ieri aveva assegnato il porto di Trapani, ma a causa del maltempo la destinazione è stata variata

Non c’è guerra o pandemia covid che tenga, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, competente in materia, a qualsiasi richiesta delle ong, assegna un porto con una particolare predilezione per quelli siciliani.

La Sea Watch 4 che ha a bordo 129 clandestini presi in due diverse operazioni davanti le coste libiche, a causa delle cattive condizioni meteo si sta dirigendo verso il porto sicuro di Porto Empedocle e non Trapani assegnato ieri. L’arrivo è previsto in mattinata.