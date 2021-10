Lamorgese da OK alla Geo Barents di sbarcare a Palermo, Orlando esulta: “Palermo torna ad accogliere”

La Geo Barents di Medici senza frontiere, è entrata in porto ieri sera poco dopo le 21,30, ad attenderla sul molo c’era il sindaco Leoluca Orlando: “Palermo torna ad accogliere”

La nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 367 migranti a bordo, tra cui 172 minori, dopo tre giorni di attesa è stata autorizzata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a sbarcare a Palermo, dove è arrivata nella tarda serata di ieri.

La Geo Barents aveva nei giorni scorsi aveva recuperato i 367 clandestini in cinque diversi interventi, poi si è diretta in Italia ed ha chiesto un porto sicuro, che la ministra Lamorgese, competente in materia, ha come sempre concesso per la “gioia del sindaco Leoluca Orlando, che è andato personalmente sul molo per accoglierli commentando: “Superiamo egoismi e meschinerie politiche, Palermo torna ad accogliere. Un modo per superare gli egoismi degli Stati e le speculazioni sulla vita dei disperati”.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/