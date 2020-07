Lamorgese fa sbarcare i 180 migranti della Ocean Viking a Porto Empedocle, ma il sindaco Carmina non ne sa nulla

Il Viminale ha assegnato il porto sicuro alla Ocean Viking e le 180 persone a bordo domani sbarcheranno a Porto Empedocle, ma il sindaco della città non è stato neanche avvisato

Dunque come previsto il ministro Luciana Lamorgese titolare del ministero degli Interni ha dato l’Ok allo sbarco – sempre in Sicilia – delle 180 persone tra cui 25 minori, 17 dei quali non accompagnati e due donne, una delle quali incinta di cinque mesi, che da una settimana sono in attesa sulla nave OceanViking. Il 29 giugno scorso c’era stata un’evacuazione medica di un migrante che è stato portato a terra da una motovedetta della Guardia Costiera italiana.

L’annuncio è stato fatto con un tweet dalla ong Sos Mediterranee: “Sollievo sull’Ocean Viking: finalmente la nave ha ricevuto l’ordine di andare a Porto Empedocle, Sicilia. I 180 sopravvissuti saranno sbarcati domani al porto di Porto Empedocle.



L’inutile ritardo ha messo in pericolo la vita. L’Unione europea ha tacito negli ultimi giorni. Non abbiamo visto alcuna iniziativa per riprendere l’accordo di Malta sul trasferimento di persone salvate, nessun segno di solidarietà con gli Stati costieri.

Il medico che ha visitato l’Ocean Viking ieri ha confermato la nostra valutazione nel suo rapporto ufficiale alle autorità:′′ Ho scoperto enormi stress mentali sulla nave e vengo alla valutazione di considerare la situazione quasi fuori controllo – per ospiti e equipaggio.”

Ma la notizia ha subito innescato una serie di polemiche, la prima quella dell’assessore alla Sanità della Regione Sicilia Ruggero Razza che sulla pagina Facebook istituzionale ha scritto: “Cinque dell’Asp, due dell’Usmaf. La Regione ha fatto 180 tamponi sui migranti dell’Ocean Viking a largo di Pozzallo. E si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale. Ma voglio ringraziare i medici dell’Asp di Ragusa e il direttore Aliquó. Qualcuno a Roma però dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l’Usmaf non ha personale per adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito”.

Dunque il governo ordina nello stile “Armiamoci e partite”, ovvero lasciando tutte le incombenze, anche quelle che gli spettano, agli altri. Da qui la nota dell’assessore Razza.

Non da meno le dichiarazioni che il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina ha rilasciato in esclusiva alla nostra redazione: “Ho appreso dello sbarco dagli organi di stampa, nessun organo istituzionale si è preso la briga si avvisarmi. Porto Empedocle non può essere l’unico porto sicuro di tutta Italia”. Poi il sindaco ha aggiunto: “Sono molto preoccupata, ancora non so se scenderanno sulla banchina del porto – situazione pericolosa sotto il profilo sanitario – o se saranno trasbordati direttamente sulla Moby Zazà, dove pare che trascorreranno il periodo di quarantena, in ogni caso il danno di immagine alla città è grande, questa nave dovrebbe stare al largo da Lampedusa e non davanti il nostro porto”.

Infine il sindaco Carmina ha voluto sottolineare la cattiva pubblicità che sotto il profilo turistico sta subendo la sua città: “Domani a Porto Empedocle verrà la troupe di una TV nazionale tedesca ad intervistarmi sulla questione migrante e non sarà certo una bella pubblicità e questo nonostante la città che amministro è a zero contagi”.