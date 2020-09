Lampedusa. Altri 18 barchini con 309 persone quasi tutti tunisini approdati tra ieri e stanotte

A Lampedusa è incessante il ritmo degli arrivi di barchini carichi di clandestini, tra la giornata di ieri sabato e la notte appena trascorsa sull’isola sono sbarcati ben 309 persone



Questa Notte a Lampedusa sono approdate 121 persone con 5 diversi barchini, 19 di questi sono sbarcati senza essere visti e sono stati rintracciati dai carabinieri in zona sbarcatoio, mentre altri 34, tra cui famiglie con bambini e anziani, sono arrivati direttamente a molo Favarolo. Altri tre natanti con 24, 34 e 10 clandestini, tutti tunisini, sono stati bloccati dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza.

La giornata di ieri è stata altrettanto “proficua”, gli arrivi sono stati 13, di cui uno a Linosa con 188 persone. Da segnalare che in uno di questi barchini la Guardia costiera ha soccorso una donna aveva che poco prima dell’arrivo aveva partorito. Madre e piccoli in via precauzionale, sono stati trasportati con l’elisoccorso in un ospedale di Palermo.

L’hotspot dell’isola sembra un hotel, dove gli ospiti arrivano e ripartono con frequenza giornaliera, nella struttura tra nuovi arrivi e trasferimenti sulla nave quarantena, oggi ci sarebbero 529 clandestini, quasi tutti tunisini.