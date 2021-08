Lampedusa. Barcone con 550 migranti, di cui solo 3 donne, arriva sotto costa senza essere visto

Un barcone con 550 clandestini, tutti uomini e solo tre donne, è arrivato fin davanti Lampedusa senza che nessuno lo abbia visto



L’avvistamento al largo di Lampedusa del “voluminoso” barcone è avvenuto alle 8,11, da quel momento la macchina organizzativa si è messa in allerta, anche per l’enorme numero di persone che si vedevano stipate, molti con i piedi penzolanti al di fuori delle bande laterali. Immediatamente i militari della Capitaneria di porto sono andati incontro al peschereccio per scortalo fino al porto.

Dopo poco più di un’ora l’imbarcazione è arrivata al molo Favarolo e si è iniziato lo sbarco con la conta dei clandestini, che si è fermata a 550. Si tratta di subsahariani, egiziani e marocchini, tutti uomini e solo tre donne.

Dopo le procedure di rito saranno trasferito all’hotspot dell’isola, che ha fronte dei 250 posti disponibili ora arriverà ad avere 1.245 presenze.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/