Lampedusa. Covid: Tra i migranti sbarcati 10 hanno la variante “Delta”, tra le più pericolose

Dieci clandestini sbarcati a Lampedusa, provenienti dal Bangladesh, sono risultati positivi al covid, nella temibile variante “Delta”, che è un incrocio tra l’indiana e l’inglese



Dunque la temuta variante “Delta”, un incrocio tra l’indiana e l’inglese, è arrivata in Sicilia attraverso dieci clandestini provenienti dal Bangladesh e sbarcati a fine maggio a Lampedusa. I contagiati sono tutti asintomatici e sono stati posti in isolamento su una nave quarantena. I casi di positività sarebbero stati individuati grazie al sequenziamento effettuato dal laboratorio regionale del Policlinico di Palermo e comunicati al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e alla Regione.

Intanto a Lampedusa gli sbarchi non si fermano e in pochi giorni hanno reso l’isola invivibile, con i clandestini che non potendo più essere trasferiti nell’hotspot dell’isola, che a fronte dei poco più dei 200 posti disponibili conta ben 1382 clandestini ospitati, sono alloggiati in banchina sotto delle coperture termiche in attesa di essere trasferiti.