Lampedusa. È invasione: in 24 ore sbarcati 618 migranti su una ventina di barchini e nessuno ha visto niente

È un’invasione non si può definire in altro modo, in poche ore a Lampedusa sono sbarcati 618 migranti su circa una ventina di carrette del mare

A Lampedusa in poco più di 24 ore sono arrivati 618 migranti, tra cui donne e minori. Si tratta, tranne che in due casi con 95 e 267 persone, di piccole imbarcazioni, i cosiddetti barchini o carrette del mare, con a bordo poche decine di migranti. Quello che appare strano e pone interrogativi, è come abbiano fatto questi barchini a riuscire ad eludere i controlli e approdare direttamente sull’isola.

Gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto dopo averli avvistati li hanno accompagnato sulla banchina per le procedure di rito, per poi trasferirli all’hotspot di contrada Imbriacola, che può contenere 92 persone, che quindi è collasso. Le procedure verranno accelerate e un centinaio di migranti hanno già lasciato l’isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle, mentre altri 50 dovrebbero essere trasferiti in serata sempre con il traghetto di linea.