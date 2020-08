Lampedusa. Musumeci pubblica video delle camere-pollaio hotspot. Nella notte sbarcati 260 tunisini con 16 barchini

“Provo pena per chi continua a speculare, anche in queste ore, sulla battaglia civile e politica che stiamo conducendo. Guardino il video: è una delle ‘stanze’ dell’HotSpot di Lampedusa”

Sono le parole di una parte del post corredato da un video, con il quale il presidente delle Regione Nello Musumeci, accusa apertamente il governo di Roma di Giuseppe Conte. Come si vede chiaramente, i letti sono posizionati uno accanto all’altro e lo spazio tra di essi è appena sufficiente per consentire il passaggio di un uomo, ma che non sia di “grossa” taglia, insomma una camera dormitorio che sembra uno di quei pollai contro cui gli animalisti protestano per la mancanza di spazio per gli animali.

Una situazione in totale contrasto con le norme anti-covid, un assembramento in piena regola ancor più grave per il fatto che essendo camerate con letti, servono a dormire ed ammesso che i migranti nei centri abbiano mai indossato mascherine, di certo non possono indossarle mentre dormono.

Musumeci poi continua raccontando i pochi secondi del video: “Nessun distanziamento, un vero assembramento di uomini, prima di essere svuotato. Scene come queste dovrebbero fare indignare tutti, anche gli azzeccagarbugli che si dilettano in commenti sul decreto del TAR”.

“Quello che ho fatto lo rifarei altre mille volte. Chi è dalla parte della ragione non deve aver paura di difendere le sue idee”, ha concluso il presidente della Regione.



Nella notte Lampedusa è stata “espugnata” dai tunisini

Intanto a Lampedusa sono ripresi gli sbarchi e dopo i tre della giornata di ieri, per un totale di 51 tunisini, nella notte sono approdati altri 16 barchini con oltre 260 tunisini, alcuni dei quali sono riusciti ad arrivare direttamente sulla spiaggia della Guitgiae di Cala Madonna, altri invece sono stati intercettati dalle motovedette della Guardia Costiera e della Finanza. Un gruppetto di clandestini inoltre, subito dopo avere messo piede sulla terraferma, si sono dileguati e poi intercettati e bloccati nella centralissima via Roma.

Tutti i clandestini, come da prassi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola- quello del videio – dove al momento ci sono circa 700 migrante a fronte di un capienza massima di 192 posti. In rada c’è ancora la nave quarantena Azzurra con bordo un altro centinaio di migranti per i quali ieri sera è arrivato l’esito – negativo – ai tamponi anti-Coronavirus, a cui potrebbero aggiungersi altri.