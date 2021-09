Lampedusa. Nella notte ben 6 sbarchi e in meno di 24 ore sono 523 i migranti arrivati nell’isola

È un flusso continuo e inesorabile di arrivi di clandestini a Lampedusa, nessuno li ferma o sa come fermali ed in meno di 24 ore nell’isola sbarcano in 523

Sola questa notte a Lampedusa sono arrivati sei barchini con un totale di 143 clandestini, tutti tunisini, che dopo i controlli di rito, sono stati nell’hotspot di contrada Imbriacola dove ormai i trasferimenti sulle navi quarantena e sul traghetto di linea, sono costanti al pari degli arrivi.

Ai 143 della notte, si aggiungono gli altri 380 clandestini, arrivati nell’isola poche ore prima in nove differenti sbarchi. La notte di Lampedusa inizia con due barchini intercettati, dalla Guardia di finanza, non 36 persone di cui 11 tunisini. Poi le motovedette delle Fiamme gialle e della Capitaneria, hanno avvistato 30 tunisini e li hanno accompagnato in banchina. Infine all’alba è stato intercettato invece un barcone con 55 persone, tra cui 2 minori e 2 donne.

