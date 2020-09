Lampedusa. Proteste “NO migranti”: la Procura denuncia l’ex senatrice Maraventano per interruzione di pubblico servizio

Con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, la Procura della Repubblica di Agrigento ha denunciato l’ex senatrice della Lega Angela Maraventano e Attilio Lucia, vice presidente della sezione locale del carroccio a Lampedusa

Le vibranti proteste del 30 agosto scorso, dunque non sono piaciute al procuratore di Agrigento Patronaggio, che ha denunciato Angela Maraventano e Attilio Lucia, reggenti della Lega a Lampedusa per interruzione di pubblico servizio. L’indagine è coordinata dalla Digos della Questura di Agrigento.

A darne notizia con un post su Facebook sono i diretti interessati. I due Maraventano e Lucia per protesta, organizzarono una manifestazione non autorizzata dalla Questura di Agrigento e con l’ausilio di un megafono scandirono slogan contro il governo incitando gli altri manifestanti a bloccare l’ingresso in banchina e il trasferimento.



La vicenda è relativa al famoso sbarco a Lampedusa di un grosso peschereccio, che inspiegabilmente arrivò in porto senza essere visto con a bordo ben 369 migranti.

Angela Maraventano ovviamente non ci sta e reclama il diritto a manifestare: “Io e Attilio Lucia siamo stati denunciati per aver impedito il trasferimento dei migranti. Dire che abbiamo commesso un reato di interruzione di pubblico servizio è veramente ridicolo . Portare i migranti da un molo all’edificio dell’hotspot è diventato servizio pubblico? Incredibile! Con questo Governo esercitare il diritto di manifestazione e di libertà di pensiero è reato. Noi non molliamo, non ci arrendiamo”.