Lampedusa. Raffiche di sbarchi di migranti, 5 in 24 ore e altri barchini sarebbero in arrivo

Lampedusa presa d’assolto da sbarchi di migranti clandestini quasi tutti tunisini: cinque nel giro di 24 ore, l’ultimo nelle mattinata di oggi

Parlare di turismo, ovvero dell’unica fonte di entrate per i lampedusani e quindi di ripresa economica dell’isola, alla luce di ciò che sta accadendo è pura utopia. Quattro barchini, tutti con tunisini sono approdati nelle giornata di ieri e stamattina è arrivato il quinto con 49 pare subsahariani, sbarcato direttamente a Cala Croce, una delle più belle spiagge dell’isola.

In tutti i cinque casi si è trattato di sbarchi autonomi, ma appare evidente che qualche nave madre li ha lasciati a poche miglia dalla costa. I clandestini sono stati bloccati da carabinieri, guardia di finanza e polizia e al momento, “posteggiati” in un piazzale sterrato lungo la strada, a pochi passi da alcuni residence estivi molto frequentati dai turisti, che di certo sono venuti nell’isola per ammirare altre “particolarità”.



Ed invece dovranno assistere al protocollo che in via precauzionale impone controlli sanitari con il personale del 118 al lavoro. Dopi i controlli verranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, già in sovraffollamento per i quattro sbarchi di ieri con 53 tunisini, che portano il totale 102. L’hotspot ne può contenere massimo 92.

Ieri infatti a Cala Pisana sono sbarcati un primo gruppo 12 clandestini fra cui 3 donne, poche ore dopo, un barchino con altri 13 tunisini è stato individuato da una motovedetta della Guardia di finanza a poche centinaia di metri dalla costa, che ha trainato l’imbarcazione al molo Favarolo.

Alle 14,53 altri 11 tunisini, recuperati a poche miglia da una motovedetta della Guardia costiera sono stati fatti sbarcare sempre a molo Favarolo, infine per la giornata di ieri, alle 15,54 il quarto sbarco ancora sul molo Favarolo, composto da 17 migranti fra cui una mamma con il figlioletto.

Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza stanno controllando tutto lo specchio di mare che circonda l’isola e pare che in arrivo ci siano altri barchini.